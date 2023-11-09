В Україні запрацював унікальний додаток Immortal, який розробили львівські стартапери, де можна зберігати фото, відео, та інформацію про померлу людину. Дізнатися інформацію про покійника можна буде за QR у пам’ятному місці.

Ідейниця додатку Immortal Ірина Мудь розповіла ZAXID.NET, що додатково можна буде замовити металеву табличку з QR-кодом та розмістити на пам’ятній могилі чи будь-якому іншому місці. Відсканувавши QR-код, кожен зможе прочитати історію покійної людини.

«Можна сказати – це стартап чотирьох друзів, які в один момент сиділи й думали про те, що пам’ять про наших предків, їхня історія з життя, інколи загублюється. Було б прикольно якось її зберігати, оцифровувати. Виникла ідея зробити отаку от платформу Immortal, де можна створити профіль людини, яка померла чи загинула. Для військових це абсолютно безкоштовно, а для цивільних людей – відбувається за мінімальну оплату, через те, що все зберігається на хмарах, які ми теж оплачуємо. Проте, це гарантує, що інформація буде зберігатися на довгі роки», – розповіла Ірина Мудь.

Додаток має зручний для користування інтерфейс. Його можна завантажити у Play Market та App Store. Після реєстрації на платформі потрібно створити профіль померлої людини, описати її історію, додати цитати, фото тощо.

У майбутньому розробники планують додавати оновлення. Як приклад, на платформі можна буде створити родинне дерево з фотографіями, клікнувши на які, можна буде прочитати історії з життя померлої людини.