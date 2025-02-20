Верховний суд вперше скасував запроваджені персональні санкції проти експредставника BNP Paribas Дюрея Луі-Мішеля. Про це у середу, 19 лютого, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

Француз Дюрей Луі-Мішель 10 лютого виграв у першій інстанції Верховного суду у справі проти президента України Володимира Зеленського щодо скасування введених ним санкцій. Відомо, що Луі-Мішель до 2022 року працював у BNP Paribas.

BNP Paribas – французький банк, що входить у число найбільших банків у світі. На сайті зазначено, що ще до повномасштабної війни в Україні протягом останніх років BNP Paribas поступово скорочував свою діяльність у Росії.

«Починаючи з 2012 року банк скорочував діяльність у роздрібному бізнесі та у 2020 році повністю припинив споживче кредитування. У результаті BNP Paribas опинився серед найменш активних іноземних банків, що діють в країні», – йдеться у повідомленні.

BNP Paribas наголошує, що дотримується всіх міжнародних санкцій, тому банк вирішив зупинити будь-який новий бізнес у Російській Федерації.

Відзначимо, що рішенням РНБО та указом президента Володимира Зеленського від 19 лютого 2023 року до Луі-Мішеля було застосовано 6 санкцій терміном на десять років. Мова йде про блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, а також про заборону в'їзду на територію України.

У матеріалах справи йдеться, що Луі-Мішель подав скаргу до Верховного суду 16 серпня 2023 року. Він зазначив, що станом на дату застосування санкцій він вже кілька років не перебував на посаді члена ради директорів чи будь-якій іншій посаді у ТОВ «Сетелем Банк», бо ще 13 жовтня 2020 року був звільнений.

Національний банк заперечував проти зняття санкцій, але суд задовольнив прохання француза. Якщо протягом 30 днів відповідач не подасть апеляційну скаргу, то рішення Верховного суду набуде законної сили протягом 30 днів. У разі подання апеляційної скарги судове рішення для набрання чинності має підтвердити Велика палата Верховного суду.

«Це перше відоме подібне рішення суду щодо визнання противоправним та нечинним запровадження персональних санкцій проти конкретної людини», – пише агентство.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти експрезидента та чинного народного депутата Петра Порошенка, мільярдерів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова і держзрадника та колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Їх позбавили державних нагород, заблокували активи, заборонили приватизовувати та орендувати держмайно тощо.

Згодом Зеленський назвав умову зняття санкцій з олігархів, які потрапили під обмеження РНБО 13 лютого. Для цього бізнесменам необхідно повернути виведені під час війни мільярди гривень.