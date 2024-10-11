В Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів

У зв’язку з переходом на європейські правила виробництва косметики українські косметичні бізнеси підвищать ціни на власну продукцію. Про це в п’ятницю, 11 жовтня, повідомив журнал Forbes Ukraine.

Відтак починаючи зі серпня 2024 року українські підприємці, які працюють в косметичній ніші, мають дотримуватися нових правил створення і продажів косметичних засобів. Зокрема, за словами співзасновниці бренду косметики Livesta Світлани Діхтяренко, виробникам косметики доведеться переглянути склади та інгредієнти продукції, її пакування, обладнання, сертифікацію, що вимагає значних витрат.

Наразі в Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, які у 2023 році сплатили 1,8 млрд грн податків. Про це розповів засновник компанії Archimed Микола Романьок, посилаючись на аналітику дослідницької агенції Fama. Романьок зазначив, що нові правила для виробників косметики стануть екзаменом на виживання.

«Доведеться вкласти понад 7000–10 000 доларів для завершення переходу. Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами», — розповіла Євгенія Лисенко, співзасновниця косметичного бренду Crumb. Також під питанням, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, які теж підпадають під європейський регламент, додала підприємиця.