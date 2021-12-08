В Україні відбудеться тенісний турнір Porsche Tennis Cup National Tournament

Porsche вже багато років підтримує розвиток тенісу, понад 30 років є організатором серії турнірів для клієнтів, є спонсором Ґран-прі Porsche з тенісу з 1978 року, а з 2002 року виступає його організатором, також є титульним партнером Porsche Race to Shenzhen — офіційного кваліфікаційного рейтингу Фіналу турніру WTA Shiseido.

Porsche проводить у Штутґарті один з найпрестижніших професійних жіночих турнірів. Ці змагання традиційно збирають найсильніший склад, а матчі Porsche Tennis Grand Prix транслюються на телеканалах у десятках країн. Чемпіонський титул тут здобували перші ракетки світу: Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Ангелік Кербер, Марія Шарапова, Жюстін Анєн, Єлена Янкович, Ліндсі Девенпорт, Кім Клійстерс, Мартіна Хінгіс, Мартіна Навратілова та інші.

«Бренд Porsche і теніс – це два світи, поєднані разом у пристрасті, динаміці та досягненні найвищих результатів», – повідомляє український офіс Porsche, додаючи дещо важливіше: «В Україні вже у 2022 році відбудеться власний турнір бренду – Porsche Tennis Cup National Tournament». Більш детальна інформація про турнір буде оголошена пізніше.

Світлини фотопроєкту «Богині корту» від фотографа Радки Ляйтмеріц та Porsche. Фото Porsche