Центр реінтеграції надаватиме допомогу військовослужбовцям, звільненим з полону

У системі міністерства оборони вперше з’явилася лікарня зі статусом Центру реінтеграції для звільнених з полону військових. Про це 2 листопада повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр повідомив, що спеціалізований заклад вже розпочав роботу в одному з центральних регіонів України. Статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військових він отримав відповідно до указу Міноборони.

«Центр реінтеграції – це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів. Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок», – повідомив Рустем Умєров.

За словами Умєрова, Міноборони вже отримало перші пропозиції та побажання від військовослужбовців, які проходитимуть там реабілітацію, а також від медперсоналу. Де саме розташована лікарня та скільки пацієнтів вона може утримувати, Рустем Умєров не уточнив.

Нагадаємо, 28 жовтня, після ліквідації центральної МСЕК міністерство охорони здоров’я передало її функції Українському інституту медико-соціальних проблем інвалідності, розташованому у Дніпрі. Держінститут виконуватиме всі обов’язки центральної комісії, зокрема, розглядатиме оскарження та проводитиме перевірки рішень регіональних МСЕК.