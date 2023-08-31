Компанія «Українська бронетехніка» показала нові міномети власного виробництва

Приватна компанія «Українська бронетехніка» у четвер, 31 серпня, повідомила про повне відновлення виробництва мінометів різних калібрів. За інформацією компанії, понад 600 мінометів вже доставлено на фронт.

«З початку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена ворогом. Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60 мм, 82 мм та 120 мм», – розповів генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас.

У компанії наголосили, що їм вдалося не лише відновити виробництво мінометів, але й наростити обсяги виробництва у порівнянні з показниками, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії. Компанія повідомила, що постачає свою продукцію різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій.

Також «Українська бронетехніка» опублікувала відеоінструкції з використання своїх мінометів.

ТОВ «Українська бронетехніка» (UKRAINIAN ARMOR) – українське приватне підприємство оборонно-промислового комплексу. Спеціалізується на проектуванні та виробництві техніки військового і цивільного призначення. Серед продукції: бронеавтомобілі, автомобілі швидкої медичної допомоги, міномети. Штаб-квартира підприємства розташована в Києві. Член Асоціації виробників озброєння та військової техніки України. Веде свою діяльність з травня 2001 року.