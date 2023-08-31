ЗСУ раніше отримали близько 50 причіпних гаубиць L119

Україна та транснаціональна оборонна компанія BAE Systems підписали угоду про виробництво 105-мм гаубиць L119. Про це в четвер, 31 серпня, повідомив Офіс президента України.

Як йдеться в повідомленні, BAE Systems відкрила представництво компанії та офіс в Україні, що у подальшому дозволить розгорнути потужності для обслуговування та виробництва різних систем озброєння. Про намір відкрити офіс вперше стало відомо наприкінці травня цього року, зазначає «Мілітарний».

«Співпраця такого рівня – дуже потужний сигнал. Попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, BAE Systems готові працювати тут, пліч-о-пліч з нами. Така співпраця – стовідсоткова win-win історія», – наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Під час зустрічі було підписано рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems.

Як зазначає «Мілітарний», з початку російського вторгнення Україні від союзників було передано близько 50 одиниць цих гаубиць, котрі наразі активно застосовуються Силами оборони. Вони зарекомендували себе як точний та потужний інструмент, що використовується на рівні бригадних артилерійських груп. Фактично вони можуть поступово замінити вже сильно зношені радянські 122-мм гаубиці Д-30.

L119 стріляє всіма стандартними 105-мм боєприпасами НАТО, а також спеціальними далекобійними активно-реактивними снарядами. Максимальна дальність пострілу в залежності від боєприпасу може становити від 11 500 до 19 000 метрів. Вона має ручне заряджання і здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку і піхоту. Її можна швидко пересувати та використовувати для забезпечення максимальної вогневої потужності. Для транспортування цієї гаубиці й боєкомплекту до неї ЗСУ нерідко застосовують американські армійські позашляховики HMMWV.

Окрім гаубиць L119, ЗСУ використовують також іншу зброю від BAE Systems, зокрема – гаубиці M777, САУ M109, БМП CV-90 та Bradley, танки Challenger. Штаб-квартира цієї компанії розташована в Лондоні.