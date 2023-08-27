Україна значно збільшила виробництво високоточних протитанкових ракетних комплексів «Стугна», «Корсар» та новітніх крилатих ракет «Нептун», заявив у неділю, 27 серпня, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Ми випускаємо "Нептуни", "Стугни", "Корсари"... Кількість, яка не у десятки разів більша, ніж до війни. Це не у десятки. Це просто колосальні цифри. Це те, що потребують на фронті, це те, що постійно схвалюють наші військові і їм хочеться ще більше. Але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми робимо», – сказав Зеленський, якого цитує «Укрінформ».

За його словами, Україна також виготовляє за зразками НАТО артилерію.

«У нас є вітчизняна артилерія, яка вже є на полі бою. У нас тепер вже виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього ще мало, але це у рази більше, ніж було», – додав він.

Зеленський нагадав про те, що концерн «Укроборонпром» (тепер перейменовано на «Українську оборонну промисловість») складається з великої кількості підприємств. Зеленський зауважив, що, можливо, комусь вони не подобаються і буває критика, але «варто пам'ятати про те, що там працює багато людей, які ризикують собою під обстрілами, працюють напружено, аби виготовити якомога більше того, що нині потрібно на фронті».

Також президент повідомив, що у жовтні в Україні відбудеться Military-Tech форум, на який зберуться виробники зброї з різних країн. Президент розраховує на те, що під час його проведення Україна зможе підписати контракти з деякими підприємствами.

«Ми зробимо в жовтні такий форум, а саме Military-Tech форум в Україні й приїдуть дуже багато підприємств з багатьох країн світу, різних континентів. Тут ніхто не бореться за кількість. Просто ми вважаємо, що головні компанії Military-Tech приїдуть. І ми будемо мати, зараз попрацюємо й будемо мати деякі конкретики й відповідні контракти», – пояснив президент, якого цитує «РБК-Україна».

Зеленський пояснив, що західні підприємства буде приваблювати думка про відкриття своїх заводів на території України, адже в країн на сьогодні немає великої конкуренції. Голова держави зазначив, що західні підприємці можуть вільно зайняти свою нішу й отримати «велику допомогу» від держави.

За словами президента, вже зараз деякі підприємства розпочали будувати свої заводи в Україні, й держава підтримує їх всіма можливими способами, виділяючи землю, забезпечуючи безпеку та надаючи необхідні ресурси. Зеленський додав, що деякі з цих підприємств будують просто під землею, щоб забезпечити додатковий захист.