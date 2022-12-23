Перша операція тривала чотири години, друга - три

У Дніпрі вперше в Україні провели унікальні операції з подолання фантомного болю. За статистикою, 60-80% людей, що втратили кінцівки, постійно відчувають біль у частині тіла, якої вже немає. Досвідом подолання фантомного болю з лікарями Дніпра поділилися колеги зі США, повідомила ТСН.

Першим пацієнтом, якого прооперували, став 47-річний Сергій Михайленко з Кіровоградщини, який через нещасний випадок втратив руку і ногу. Він понад 20 років жив із таким болем.

«Дуже складно було знайти і обробити нерв, який спричиняв фантомні болі. Перший етап оперативного втручання - це саме пошук цього нерва», – повідомив завідувач відділення ортопедії та травматології Віктор Рокутов.

Операції провели за допомогою телемедицини. Усе, що бачили лікарі під час операції у Дніпрі, одночасно бачили і їхні колеги за океаном. Саме американські медики поділилися з українськими лікарями сучасними методами подолання фантомного болю.

Перша операція у Сергія тривала чотири години, друга –три. Медикам вдалося знайти потрібні нерви та ніби укутати їх у м’язи.

«Після того, як вони укутуються спеціальним чином в сформований додатково м’яз, ці фасцикули вже проростають в ізольовану м’язову тканину. І далі не проходить той нервовий імпульс, що викликав фантомний біль, до інших тканин кінцівки», – пояснив завідувач відділення нейрохірургії Володимир Агафонов.

Сергій Михайленко вперше за 20 років не відчуває болю, який дошкуляв йому і вдень, і вночі.

Лікарі Дніпра готують до операції нових пацієнтів. Такі оперативні втручання фінансує НСЗУ.