Військовослужбовець отримав виплати за викриття хабарництва у 2021 році

У п’ятницю, 4 жовтня, в Україні вперше виплатили винагороду викривачу корупції. Виплату військовослужбовцю та колишньому чиновнику, якому намагалися дати 24 млн грн хабаря, провело НАЗК, повідомили у пресслужбі агентства.

За даними НАЗК, викривачем корупції є чинний військовий, який у 2020-2021 роках працював директором департаменту внутрішнього аудиту міністерства оборони. У 2021 чоловіку намагався дати хабар у 24 млн грн за необхідний висновок аудиту щодо замовлень Міноборони колишній заступник начальника одного з управлінь міністерства.

«Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони», – повідомили у пресслужбі НАЗК.

Тогочасний посадовець повідомив правоохоронцям про факт корупції – НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ (хабарництво), а в березні 2023 року фігуранта засудили до позбавлення волі на 4,5 роки.

Втім, тоді суд відмовив викривачу у виплаті винагороди, пояснивши це тим, що він не має права на винагороду через повідомлення про злочин «у межах реалізації своїх службових повноважень». Чоловік подав апеляційну скаргу, яку виграв наприкінці 2023 року – Апеляційна палата ВАКС присудила викривачу грошову винагороду.

Скільки саме грошей отримав викривач, у пресслужбі НАЗК не уточнили. Втім, у рішенні Апеляційного суду ВАКС від 9 листопада 2023 року йдеться про те, що викривачеві має бути виплачено 1,68 млн грн.

Агентство нагадало, що згідно зі ст. 53-7 Закону України «Про запобігання корупції» той, хто повідомить про факт корупції, може отримати 10% від розміру хабаря чи завданих державі збитків від злочину. Водночас розмір винагороди не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат. Зазначимо, мінімальна зарплата станом на квітень 2024 року становить 8000 грн – отже, викривачі корупції можуть отримати до 24 млн грн винагороди.

Нагадаємо, рішення про виплати для викривачів корупції запровадили ще в 2019 році. У прес-службі НАЗК зазначили, що наразі в Україні ухвалені два позитивних рішення про виплати за повідомлення про корупцію. Зокрема, про виплату понад 13 млн грн викривачу Євгену Шевченку, який у 2019 році долучився до викриття хабарництва ексзаступника київської податкової служби Миколи Ілляшенка. Втім, донині в Україні не існували врегульованих процедур виплат, що не дозволяло здійснити реальне виконання судових рішень.