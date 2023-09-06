Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у середу, 6 вересня, запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть інформувати про факти хабарництва, які вони зафіксували. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

«Єдиний портал повідомлень викривачів – це внутрішній канал повідомлення, який економить бюджет всіх інституцій та організацій на розробку власного окремого механізму. Ефективне функціонування порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Таким чином виконано їхні рекомендації та інтегровано досвід інших успішних держав із побудови взаємодії з викривачами», – пояснили в НАЗК.

В агентстві зазначили, що підключення організацій до порталу відбуватиметься згідно з графіком черговості підключення:

на першому етапі впродовж 30 робочих днів до порталу будуть підключені спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Офіс Генпрокурора, Національна поліція) та ДБР;

протягом 60 робочих днів – міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні (військові) адміністрації;

протягом 90 робочих днів – Апарат Верховної Ради, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо;

протягом 180 днів – обласні, міські, сільські та селищні ради.

Загалом до порталу підключать орієнтовно 92 тис. організацій. Він забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах. Інформація викривачів оперативно надсилається керівникам цих організацій або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури). Скористатися порталом можна за цією адресою.