В Україні першу пересадку кісткового мозку від неродинного донора провели три роки тому. Донором для українця став поляк

У київській дитячій лікарні «Охматдит» зараз готується до трансплантації кісткового мозку 18-річний Олег Шевченко, який буде першим пацієнтом, для якого донора кісткового мозку знайшли в українському реєстрі. Досі донорами кісткового мозку для українців були іноземці, повідомила ТСН.

Хлопець розповів, що захворів раптово минулого літа. Батьки спершу думали, що у нього тепловий удар.

«Була температура, вона не збивалася. Непритомнів, слабкість, перестав ходити. Тобто було дуже погано», – розповів хлопець.

Його скерували у стаціонар. З'ясувалось, що у Олега гемоглобін – 30 і тромбоцити – 1. Його відразу відправили у реанімацію.

У Олега діагностували апластичну анемію. Він, за словами завідувача відділення трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» Олександра Лисиці, лікувався в Дніпрі, отримував комбіновану імуносупресивну терапію, але, на жаль, він не відповів на першу лінію лікування.

«Єдиний шанс – це трансплантація кісткового мозку і він перший в Україні, хто отримає клітини від українського донора», – повідомив Олександр Лисиця.

Наразі відомо, що донор, який підійшов Олегові – киянин. Та спілкуватися упродовж двох років їм, за законом, не можна.

В Україні трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора почали проводити лише три роки тому, після відповідних зміни у законодавстві. І весь цей час донорами, які рятували життя українців, були мешканці різних країн. За цей час Україна отримувала клітини від донорів з різних країн уже понад 60 разів. До війни клітини доставлялися літаками, а зараз кур’єр доставляє до кордону і вже звідти їх забирають і доставляють в лікарню, де проводять пересадку. Ситуація ускладнюється тим, що від часу забору до трансплантації має минути не більше 72-х годин.

Щороку в Україні трансплантацій кісткового мозку потребує все більше людей. Це пацієнти з лімфомами, лейкеміями, імунодефіцитами та апластичними анеміями. Нерідко трансплантація кісткового мозку є останнім шансом одужати. Згідно зі статистикою, лише 25% хворих можуть мати родинного донора. Іншим 75% необхідно знайти неродинного донора у спеціальних реєстрах.

В Українському реєстрі донорів кісткового мозку наразі зареєстрованов 8780 українців, тоді як у світовому – 41 мільйон. Тому важливо наповнювати вітчизняний реєстр, аби збільшити шанси українців на порятунок.

Як стати потенційним донором кісткового мозку, можна дізнатися тут.