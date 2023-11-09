Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 9 листопада внесла 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ, до списку заборонених в Україні. Про це йдеться на сайті Нацради.

Як повідомляє Нацрада, після моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України «Про медіа» і не можуть транслюватися в Україні. Зазначається, що рішення про заборону прийняли на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора.

Йдеться про такі медіасервіси:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Kinokrad;

Kinotochka;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрёшка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з Росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ.

У регуляторі також заявили, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Тепер необхідні заходи мають вжити Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку; платформи цифрової дистрибуції мобільних додатків; виробники телевізійних приймачів та кінцевих (термінальних) обладнань, що поставляються в Україну, а також Національний банк і міжнародні платіжні системи.

Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси.