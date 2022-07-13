В Україні запустили онлайн-базу знань для військових і добровольців
У базі є інструкції з використання зброї, знешкодження вибухівки і надання медичної допомоги
Міжнародна організація The Mozart Group, яка займається навчанням, консультуванням і оснащенням підрозділів Збройних сил України та добровольчих об’єднань, разом з комунікаційним агентством provid створили «Мінібібліотеку українського військового». У ній зібрана корисна інформація для захисників України: від тактики ведення бою до інструкцій з використання зброї, роботи з вибухівкою і наданням медичної допомоги, пише AIN.UA.
На платформі доступні матеріали у чотирьох розділах:
«Зброя»;
«Тактика»;
«Медицина»;
«Вибухівка».
У кожному розділі є відео, матеріали, книжки та інструкції, зокрема «Як користуватися NLAW», «Мініпосібник з оборони міст у сучасних умовах», «Утилізація вибухонебезпечних предметів» та інші.
Наповнення бібліотеки формувала команда The Mozart Group, до якої входять військові експерти з різних країн світу, що брали участь у війнах в Іраку, Афганістані та Сирії, спільно з українськими військовими.
«Мінібібліотека українського військового» також доступна як застосунок для Android. Робота над iOS-версією триває.