Українські воїни опановують британські протитанкові комплекси NLAW

Міжнародна організація The Mozart Group, яка займається навчанням, консультуванням і оснащенням підрозділів Збройних сил України та добровольчих об’єднань, разом з комунікаційним агентством provid створили «Мінібібліотеку українського військового». У ній зібрана корисна інформація для захисників України: від тактики ведення бою до інструкцій з використання зброї, роботи з вибухівкою і наданням медичної допомоги, пише AIN.UA.

На платформі доступні матеріали у чотирьох розділах:

«Зброя»;

«Тактика»;

«Медицина»;

«Вибухівка».

У кожному розділі є відео, матеріали, книжки та інструкції, зокрема «Як користуватися NLAW», «Мініпосібник з оборони міст у сучасних умовах», «Утилізація вибухонебезпечних предметів» та інші.

Наповнення бібліотеки формувала команда The Mozart Group, до якої входять військові експерти з різних країн світу, що брали участь у війнах в Іраку, Афганістані та Сирії, спільно з українськими військовими.

«Мінібібліотека українського військового» також доступна як застосунок для Android. Робота над iOS-версією триває.