Один із автономнихморських дронів, якими атакували російський флот в Севастополі 29 жовтня

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск фандрейзингового напрямку в межах платформи United24, в рамках якого будуть збирати кошти для флоту морських дронів. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні у суботу, 5 листопада.

За словами Зеленського, запуск цього напрямку роботи фандрейзингової платформи United24 відбудеться наступного тижня.

«Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це і для чого, впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що за пів року роботи благодійної платформи United24 було зібрано майже 220 млн доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн.

Зазначимо, що морські дрони – це апарати, що здатні рухатися поверхнею води без наявності екіпажу на борту. У військовій справі їх використовують для протичовнової війни, протимінної боротьби, патрулювання та захисту акваторій.

29 жовтня про морські дрони активно заговорили в Росії: у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, російська влада заявила про пошкодження свого тральщика внаслідок атаки, зокрема автономними морськими безпілотниками. У цьому Росія звинуватила Україну та Велику Британію, чиї спеціалісти нібито керували підготовкою «теракту». У Лондоні такі заяви відкинули й назвали неправдою «епічного масштабу», пише «Громадське».