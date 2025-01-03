Командири у застосунку «Армія+» подаватимуть звіти про ураження ворога

Міністерство оборони України створить цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Проєкт матиме назву «Звіт про ураження». Відповідну постанову у п’ятницю, 3 січня підтримав Кабінет міністрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як пояснили у міноборони, відповідно до постанови, командири подаватимуть у застосунку «Армія+» звіти про підтверджені ураження ворога. На першому етапі щоденні звіти про ураження росіян у застосунку «Армія+» подаватимуть підрозділи Збройних сил та Нацгвардії. Щоб звіти були об’єктивними, а дані прозорими, застосунок та бойова система DELTA будуть синхронізовані.

Зазначається, що такі звіти дозволять постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів, а також ефективність різних видів зброї на фронті. Крім того, проєкт «Звіт про ураження» допоможе оптимізувати виробництво та постачання озброєння.

«В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах. У разі успішного результату – плануємо поширити проєкт на всі частини Сил оборони», – йдеться у повідомленні міноборони.

Нагадаємо, 2 січня міністр оборони Рустем Умєров анонсував проведення комплексного аналізу командування Сухопутних військ ЗСУ, на основі якого почнуть реформування цього роду військ. Зміни мають посилити боєздатність підрозділів Сухопутних військ.