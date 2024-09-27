За півтора місяця роботи в застосунку авторизувалося понад 270 тис. військовослужбовців

У застосунку «Армія+» після оновлення з’явилася функція виправлення даних про військову службу. Про це повідомило Міністерство оборони України 27 вересня.

Відомо, що після запуску застосунку частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про їхню службу не відображалася. Для виправлення даних необхідно було встановити застосунок «Резерв+», і лише через нього надіслати запит.

Однак відтепер у «Армія+» це можна зробити у кілька кліків:

завантажте або оновіть застосунок і авторизуйтеся;

якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення «Ми не знайшли даних про вашу військову службу», тоді натисніть «Я точно чинний військовий»;

заповніть форму, вкажіть необхідні дані та надішліть;

отримайте номер заявки, завдяки якому ви зможете відстежувати її статус, і очікуйте сповіщення про результат.

Відомо, що за півтора місяця роботи в застосунку авторизувалося понад 270 тис. військовослужбовців.

Крім цього, 27 вересня заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала новий сервіс рекрутингу у застосунку «Резерв+». Його планують запустити уже в жовтні цього року.

«З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби», – зазначила вона.

Технологічні рішення для ЗСУ

Нагадаємо, 8 серпня в Україні запустили мобільний застосунок «Армія+», головною функцією якого стали електронні рапорти. Наразі у застосунку доступні 11 видів рапортів та «Армія ID» – індивідуальний номер військового. Згодом там також з’являться курси та навчальні програми для військовослужбовців.

На початку вересня стало відомо, що Центр інновацій Міністерства оборони України впроваджує нову технологію Mobile Device Management, яка зможе захистити особисті мобільні пристрої українських військовослужбовців.

Тоді як 11 вересня Міноборони повідомило, що для управління тиловими потребами ЗСУ створили інноваційну ІТ-систему – DOT-Chain.