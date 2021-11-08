В Україну доправили ще 1,4 млн доз вакцини проти коронавірусу Pfizer. Про це 8 листопада на брифінгу заявивив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що зазначив, що 1,4 млн доз вакцини Pfizer доставили в Україну на вихідних. Її закупили за кошти державного бюджету. Міністр нагадав, що застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для дітей 5-11 років офіційно схвалено Центрами контролю та профілактики захворювань (CDC).

Також на вихідних Україна також отримала 2 930 300 доз мРНК-вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Цю партію вакцини країна одержала безкоштовно від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), у рамках програми COVAX.

Comirnaty – одна з вакцин проти Covid-19, які використовує Україна. Це інноваційна вакцина на платформі мРНК, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді, ЄС, а загалом у майже 100 країнах світу.

Ефективність вакцини складає близько 93,7%. Вакцина має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

РНК-вакцини – це інноваційне рішення. Ідея створити вакцину на основі рибонуклеїнових кислот з’явилася ще на початку 1990-х. За останні 25 років було здійснено понад 500 досліджень цієї технології. Але реалізовано її було лише навесні 2020 року, коли почалися клінічні дослідження таких вакцин проти Covid-19.

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.