В Україну прибуло ще близько 3 млн доз вакцини Moderna в рамках програми COVAX

У неділю, 7 листопада, ЮНІСЕФ доставив в Україну 2 930 300 доз вакцини проти Covid-19 компанії Moderna. Про це повідомили у прес-службі ЮНІСЕФ.

Препарат Україна отримала безкоштовно, в рамках глобальної гуманітарної ініціативи COVAX. Загалом COVAX разом із цією партією доставив у нашу країну вже 7 415 810 доз вакцин від різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

«Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення проти Covid-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію», – прокоментував нове постачання очільник МОЗ Віктор Ляшко.

У Міністерстві зазначають, що постачати вакцину в межах цієї ініціативи будуть і надалі.

«Завдяки зусиллям донорів і партнерів у межах COVAX вакцини від Covid-19 зараз доступні усім охочим. Зокрема, ми сподіваємось, що усі вчителі отримають щеплення якомога швидше, зокрема вакцинами із цієї партії, щоб школи були відкритими й діти повернулись у класи», – каже Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Раніше Україна отримувала в межах COVAX 2 мільйони доз вакцини Moderna, але використала їх усі. Закуповувати цей препарат МОЗ не планує.

Препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом. Moderna повідомила, що ефективність її препарату для дорослих – 94,1%. Зокрема вона гарантує захист від важкого перебігу Covid-19. Пізніше у компанії зазначили, що через пів року після введення другої дози препарату вакцина ефективна на 90%.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.