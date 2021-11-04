Пандемія коронавірусу може завершитися у більшості країн вже у 2022 році та перейти у форму сезонної хвороби. Про це пише агенція Reuters, посилаючись на прогнози провідних епідеміологів.

Більшість фахівців впевнені, що найгірший етап пандемії закінчиться уже наступного року. За планами ВООЗ, до кінця 2022-го року буде вакциновано 70% населення світу.

«Ми переконані, що до кінця 2022-го року ситуація з коронавірусом стане контрольованою і ми зможемо значно знизити кількість випадків тяжкого преребігу хвороби та смертей. Якщо ми досягнемо позначки у 70% вакцинованих, то будемо у кардинально іншій ситуації з точки зору епідеміології», – заявила очільниця експертної групи ВООЗ Марія ван Керхове.

Перехід від пандемії до стану сезонного захворювання буде вірізнятися у кожній країні залежно від рівня імунітету серед населення та рівня вакцинації. Але все ж з часом Covid-19 може стати просто сезонною хворобою, яка вже не буде настільки загрозливою для населення.

Експерти вважають, що першими від пандемії оговтаються країни, де поєднаються високий рівень вакцинації та рівень природного імунітету серед людей, які перехворіли на Covid-19. Серед цих країн називають Сполучені Штати, Сполучене Королівство, Португалію та Індію.

Водночас, науковці попереджають, що Covid-19 залишається непередбачуваним вірусом, який постійно мутує та поширюється серед невакцинованого населення, втім, «навряд чи варто чекати апокаліптичного сценарію».