В Україну не впустили архієпископа РПЦ

Церковники кажуть, що архієпископ мав при собі усі необхідні документи

СуспільствоВолодимир Пиріг, 7 листопада2750

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В Україну не впустили архієпископа РПЦ
фото з відкритих джерел
Архієпископа Амвросія з Москви не впустили до України

Ректору московської духовної академії архієпископу Амвросію (Віталію Єрмакову) відмовили у в’їзді на територію України, повідомила російська агенція «Интерфакс».

Заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Микола Данилевич повідомив, що Амвросія не пропустили на кордоні «без пояснення причин». Він мав відвідати актовий день Київської духовної академії.

У повідомленні УПЦ МП сказано, що архієпископа РПЦ прикордонники затримали в аеропорту «Київ» (Жуляни), а причиною недопуску назвали те, що ректор МДА «не може підтвердити мету запланованого перебування на території України». В УПЦ МП також наголосили, що московський архієпископ мав при собі усі необхідні документи.

Речник Державної прикордоної служби України Олег Слободян підтвердив цю інформацію.

«Так. Дійсно не пропустили в аеропорту Жуляни. Держприкордонслужба виконала відносно цього громадянина доручення одного із правоохоронних органів та не пропустили його через кордон», – розповів Слободян у коментарі ТСН.

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