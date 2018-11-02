Архієпископ Вселенського патріархату Іов пояснив, чому Константинополь може скасувати автокефалію для Російської православної церкви

Вселенський патріархат може скасувати автокефальний статус Російської православної церкви (РПЦ), якщо вважатиме за потрібне. Про таку думку «деяких каноністів» розповів в інтерв'ю BBC Україна архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Тельміський Іов.

Він зазначив, що саме Вселенський патріархат «юридично» має право проголошувати автокефалію. Будь-яка церква, яка отримує автокефальний статус, визнає «першість Константинополя» і зобов'язується «звертатися до нього за порадою кожен раз, коли у них виникає якесь питання світового рівня». Те саме, за його словами, стосується і РПЦ.

«Патріарший статус їй (російської церкви, - ред.) Було дано в XVI столітті Вселенським патріархом Єремією ІІ, і в цьому документі чітко записано, що московському архієрею дається право називатися патріархом при тому, що він повинен визнавати Константинопольського патріарха як свого главу», – стверджує представник Константинополя.

Тому, на його думку, якщо сьогодні РПЦ не згодна з цим, вона повинна відмовитися від власної автокефалії. Також Іов натякнув, що, можливо, Вселенський патріархат має право в односторонньому порядку скасувати автокефальний статус РПЦ.

«Деякі каноністи вважають, що, оскільки ці нові патріархати, нові автокефалії були створені Вселенським патріархатом, то в певний момент, якщо Вселенський патріархат визнає це за потрібне, він може і скасувати цей статус», – сказав Іов.

На питання, чи означає це, що Константинополь «може просто скасувати Російську церкву», він відповів: «Ми сподіваємося, що Православна церква Росії прийде до розуму і повернеться в єднання з Вселенським престолом, бо Вселенський престол не бажає рвати з нею відносини. Але якщо така ситуація буде тривати довгий час, звичайно, Вселенський престол буде змушений приймати певні рішення, щоб забезпечити єдність церкви».

Також архієпископ Іов заявив, що з канонічної точки зору в Україні більше не існує Української православної церкви Московського патріархату, адже після рішення Вселенського патріархату від 11 жовтня усі православні архієреї, що перебувають в Україні, де-факто є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер мають чекати директиви Вселенського патріархату щодо свого подальшого функціонування. Зокрема, Вселенський патріархат має скликати в Україні об’єднавчий архієрейський собор, на якому надасть автокефалію церкві, яка буде називатися «Православною церквою в Україні».

Нагадаємо, через рішення Константинополя надати автокефалію Україні, Російська православна церква розірвала з ним євхаристійне спілкування, а патріарха Варфоломія визнала розкольником.