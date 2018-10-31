Очільника УПЦ МП Онуфрія не пустять на об’єднавчий собор

Архієпископ Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Євстратій Зоря заявив, що участь в об’єднавчому соборі братимуть лише ті архієреї православних церков, хто звернувся до Вселенського патріарха з проханням надати Томос про автокефалію, а не всі архієреї, які є православними і перебувають на території України.

За його словами, нема підстав для участі в зібранні митрополита Онуфрія та архієреїв Московського патріархату, які виступають проти автокефалії.

«Уявімо собі, митрополит Онуфрій чи митрополит Антоній, які проти автокефалії і про це заявляють, таки прийдуть на собор. Вони скажуть, що хочуть взяти участь. Вони ж архієреї? Саме так. З України? Так. Значить, скажуть вони, ми – члени собору і ми проти об’єднання, проти автокефалії. Вони не самі прийдуть, а приведуть 90 архієреїв Московського патріархату», – пояснив таку позицію Євстратій Зоря в інтерв’ю «Главкому».

Говорячи про дату проведення такого об’єднавчого собору, Зоря повідомив, що її визначатиме Вселенський патріарх, оскільки на соборі також будуть присутні його представники.

«Українська ситуація є унікальною. Пояснення дуже просте: рішення про томос – це рішення Вселенського патріарха. Відповідно, проведення об’єднавчого собору і всіх цих подій, які з ним пов’язані, пов’язане з рішенням про томос. Вселенський патріархат цей шлях бачить і його підтримує, він має поставити фінальну крапку в цьому процесі, від нього залежить остаточне слово», – пояснив представник УПЦ КП.

Нагадаємо, предстоятель УПЦ КП Філарет раніше заявив про готовність очолити помісну Українську православну церкву. Але щоб така церква утворилася і отримала автокефалію, необхідно провести об’єднавчий собор за участю представників усіх українських православних церков. Таким є рішення Вселенського патріархату. Разом з тим, між главою Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарієм і Філаретом виникли суперечки з приводу об’єднавчого собору, через що утворення єдиної помісної православної церкви в Україні і надання їй автокефалії може затягнутися.

Також нагадаємо, що більшість українців не знає, що таке томос.