УПЦ КП вимагає від УПЦ МП перейменуватися на Російську православну церкву

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Євстратій Зоря заявив, що Верховна Рада має ухвалити закон, за яким Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має змінити офіційну назву на «Російська православна церква».

Таку заяву він зробив на прес-конференції у п’ятницю, 26 жовтня, у Києві, відповідаючи на запитання щодо юридичних нюансів з назвою помісної православної церкви в Україні в разі її створення, оскільки юридично назва «Українська православна церква» закріплена за Московським патріархатом.

За його словами, які процитувала «Українська правда», після надання томосу помісна церква офіційно буде мати назву Українська православна церква і це не бажання УПЦ КП чи УАПЦ абощо, а є рішенням, яке було обговорене і ухвалено з представниками Вселенського патріархату. При цьому він уточнив, що православні церкви в офіційних назвах можуть вказувати додаткові назви, такі як Київський патріархат, автокефальна церква і т.п.

«Що стосується церкви Московського патріархату, яка використовує назву Українська православна церква, то у Верховній Раді вже другий рік перебуває на розгляді законопроект №5309, який зобов'язує релігійні організації, центр яких знаходиться у країні-агресорі, у своїй повній офіційній назві відображати назву тієї релігійної організації, частиною якої вони є», – сказав Євстратій Зоря.

Він зазначив, що у документі прописано, які є ознаки того, що організація є частиною іншого релігійного центру. Зокрема, це зв'язок, який прописаний у статутах обох релігійних організацій, розпорядчі функції, які є обов’язковими до виконання, що представники з України мають право участі у статутній діяльності російської православної церкви, мають вирішальний голос у питаннях та інше.

«Москва турбується через цей законопроект і тому у грудні минулого року архієрейський собор РПЦ ухвалив постанову про зміни до статуту російської церкви, де вписав, що центр УПЦ МП знаходиться у Києві», - сказав представник УПЦ КП.

«Вони думають, що якщо написали у статуті, що центр знаходиться у Києві, то українці повірять, що це не російська церква», – додав він.

Зоря наголосив, що попри це у статуті написано, що УПЦ МП входить до РПЦ, рішення її соборів є обов'язковими для виконання в Україні, а предстоятель УПЦ МП Онуфрій бере участь у засіданні Синоду РПЦ.

Відтак зазначив він закликав Верховну Раду ухвалити цей закон, щоб УПЦ МП називалася Російською православною церквою. Він наголосив, що зміна назви не буде означати якихось гонінь, утисків чи обмежень, як про це розповідає російська пропаганда.

Як повідомляв ZAXID.NET, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Україні й офіційно затвердив, що церквою-матір'ю України є Константинополь. Синод також зняв анафему з очільника УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія.

Після цього Філарет заявив, що найближчим часом відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор, щоб створити єдину Українську помісну церкву. При цьому глава УАПЦ Макарій вже заявив, що між ним і Філаретом виникли суперечки з цього питання. Зокрема, зі слів Макарія, очільники двох церков наразі не дійшли згоди щодо дати собору, його статуту та назви об'єднаної церкви. Як повідомив глава УАПЦ Макарій, Філарет хоче, щоб об’єднавчий собор ґрунтувався на статуті його церкви, тоді як Макарій виступає за те, щоб зі статутів УАПЦ і УПЦ КП зробити один статут.

Таким чином розбіжності між двома церквами можуть затягнути надання автокефалії для православної церкви в Україні.

Крім того, Філарет хоче очолити помісну православну церкву в Україні.