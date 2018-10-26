Філарет пояснив, як парафії УПЦ МП зможуть перейти до помісної церкви

Патріарх Філарет каже, що якщо парафії не приймуть одностайного рішення, то залишаться у своєму колишньому становищі

Перехід парафій в єдину помісну Українську православну церкву буде відбуватися, якщо таке рішення підтримають дві третини парафіян, пояснив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет (Денисенко).

«Механізм [переходу] – збори всієї парафії. Якщо 2/3 парафії проголосує за те, щоб залишитися в Російській церкві, значить, ця парафія буде належати до Російської церкви. Якщо ж 2/3 парафіян проголосують за Українську церкву, то храм разом з парафіянами перейде в Українську православну церкву», – сказав Філарет у п’ятницю, 26 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Разом з тим глава УПЦ КП уточнив, що якщо не набереться 2/3 голосів для прийняття рішення, то становище парафії залишиться колишнім.

Він також висловив упевненість, що Києво-Печерська та Почаївська лаври, які зараз орендує Українська православна церква Московського патріархату, але які належать державі, з часом перейдуть до помісної православної церкви.

«Я вірю, що рано чи пізно Лаври перейдуть в Українську церкву. Який для цього потрібен час? Відповіді не знаю. Але те, що вони будуть в Українській церкві – сумнівів у цьому не маю ніяких, тому що це українські святині. Не хочуть нинішні ченці переходити в Українську церкву – нехай залишаються ... Прийде час, коли захочуть перейти в Українську церкву. Перейдуть добровільно, без будь-якого насильства. Зараз будемо терпіти ... Терпіли багато – потерпимо ще», – сказав предстоятель УПЦ КП.

Нагадаємо, Філарет раніше заявив про готовність очолити помісну Українську православну церкву. Але щоб така церква утворилася і отримала автокефалію, необхідно провести об’єднавчий собор за участю представників усіх українських православних церков. Разом з тим, між главою Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарієм і Філаретом виникли суперечки з приводу об’єднавчого собору, через що утворення єдиної помісної православної церкви в Україні і надання їй автокефалії може затягнутися.