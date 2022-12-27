В Україну повернули тіла ще 42 полеглих захисників. Про це 27 грудня повідомила прес-служба Мінінтеграції.

«Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих», – йдеться в повідомленні.

Загалом із травня Україна повернула тіла 869 військових, які загинули на окупованих росією територіях.

«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – зазначив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Над поверненням тіл українських військових працюють спільно Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти та силові структури. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.



