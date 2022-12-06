Україна повернула тіла 49 загиблих українських військових. Про це 6 грудня повідомило Мінінтеграції.

За словами уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, Україна постійно відпрацьовує локації, де можуть перебувати тіла загиблих бійців.

«Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці», – сказав Олег Котенко.

Над поверненням тіл українських військових працюють спільно Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти та силові структури. Загалом із травня Україна повернула тіла 827 захисників. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.