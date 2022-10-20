На сьогодні на деокупованих територіях північної Донеччини ексгумовано 166 тіл

На місці найбільшого масового поховання в Лимані завершили ексгумацію. Поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ. Також триває ексгумація з одиничних стихійних могил. Загалом на сьогодні на деокупованих територіях північної Донеччини ексгумовано 166 тіл, серед них 5 – дитячі.

У поліції розповіли, що завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масові поховання. В одній локації були закопані тіла мирних мешканців, в іншій – українських захисників. Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили 146 тіл.

Фото поліції

На сьогодні в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах виявили 58 таких захоронень. Щодня поліція отримує від жителів нові повідомлення про поховання. Проте до частини цих могил наразі немає доступу через активні бойові дії.

У поліції також розповіли, що серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

«Попереду найскладніше – встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті. Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз», – розповіли в поліції.

Для ідентифікації загиблих близьких родичів просять звернутися до найближчого відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення молекулярно-генетичної експертизи.