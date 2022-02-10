В Україну за добу прибули два літаки з американською зброєю
Загалом США планують доставити в Україну 45 літаків з військовою допомогою
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У середу, 9 лютого, до Києва прилетіли два літаки з американською зброєю. Вони доставили дев’яту і десяту партії військової допомоги, яку США почали надсилати в Україну 22 січня. Загалом таких партій має бути 45, вони надходять у рамках пакету допомоги на 200 млн доларів.
Перший з двох літаків з американською допомогою прилетів в аеропорт «Бориспіль» близько 16:00. На його борту було понад 80 тонн боєприпасів. Другий літак приземлився в Києві після 20:00 і також доставив понад 80 тонн військової допомоги.
Як повідомляв ZAXID.NET, 9 лютого в «Бориспіль» також прибув літак зі спорядженням для загонів територіальної оборони від Великої Британії.
Нагадаємо, раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ вимагає від України вивезти за кордон всю отриману зброю для деескалації ситуації між двома державами.