У середу, 9 лютого, до Києва прилетіли два літаки з американською зброєю. Вони доставили дев’яту і десяту партії військової допомоги, яку США почали надсилати в Україну 22 січня. Загалом таких партій має бути 45, вони надходять у рамках пакету допомоги на 200 млн доларів.

Перший з двох літаків з американською допомогою прилетів в аеропорт «Бориспіль» близько 16:00. На його борту було понад 80 тонн боєприпасів. Другий літак приземлився в Києві після 20:00 і також доставив понад 80 тонн військової допомоги.

The 9th bird from &the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from arrived to Kyiv! Earlier we got some “gifts” from look at txt below @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Today is an «open day» at Boryspil airport! Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 лютого в «Бориспіль» також прибув літак зі спорядженням для загонів територіальної оборони від Великої Британії.

Нагадаємо, раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ вимагає від України вивезти за кордон всю отриману зброю для деескалації ситуації між двома державами.