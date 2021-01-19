У Закарпатській області скасовано рішення усіх місцевих рад про функціонування регіональних мов, повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«У відповідь на звернення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя до генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування дотепер чинних протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов, до секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшов лист Закарпатської обласної прокуратури, у якому повідомляється про те, що рішенням Берегівської районної ради визнані такими, що втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад. Таким чином, усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано», – повідомила прес-служба мовного омбудсмена у вівторок, 19 січня.

Раніше було скасовано рішення Нижньоапшанської сільської ради у Закарпатській області «Про визнання румунської мови регіональною мовою».

Регіональні мови дозволяв запроваджувати закон «Про засади державної мовної політики в Україні», який Верховна Рада ухвалила в червні 2012 року. В лютому 2018 року Конституційний суд визнав цей закон неконституційним.