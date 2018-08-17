УЄФА не каратиме Хачеріді за демонстрацію жовто-блакитних щитків

У відповідь на образливі вигуки російських футбольних фанів, Євген Хачеріді показав їм щитки з українським прапором

УЄФА не зможе покарати захисника грецького ПАОКа Євгена Хачеріді, який 14 серпня, після матчу з московським «Спартаком», у відповідь на образливі вигуки російських фанатів, показав їм щитки із зображенням українського прапора.

Про це повідомив сайт sportanalytic.com з посиланням на післяматчевий рапорт. Журналісти зазначили, що оскільки інспектор УЄФА не вніс цей епізод до протоколу, Хачеріді не зможуть ніяким чином покарати за вчинок.

Нагадаємо, що після гри, коли гравці грецької команди пішли до трибун зі своїми вболівальниками подякувати їм за підтримку, зі сторони російських фанатів почали лунати образливі вигуки у їх бік. Захисник грецького клубу українець Євген Хачеріді у відповідь на це показав фанатам на свої щитки з прапором України. Це викликало бурхливий резонанс в російському суспільстві. Зокрема, голова спортивного комітету Держдуми РФ закликав УЄФА оштрафувати українського гравця.

У підсумку ПАОК Євгена Хачеріді здолав «Спартак» за сумою двох матчів і пройшов до наступного відбіркового раунду Ліги Чемпіонів.