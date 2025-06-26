Власники вивісок можуть самостійно їх демонтувати упродовж 10 днів з дня оприлюднення рішення виконкому

У різних мікрорайонах Ужгорода демонтують більше двадцяти самовільно встановлених навісів, вивісок та інших тимчасових споруд. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради 25 червня.

Як повідомили в пресслужбі Ужгородської мерії, демонтажу підлягають об’єкти, встановлені без дозволу міської ради. Йдеться про поштомат на пл. Шандора Петефі, 31, паркувальні бар’єри на вул. Івана Чендея (поруч із будинком № 31), тимчасові палатки Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України на пл. Жупанатській, 3, стаціонарні навіси на вул. Юрія Гойди, 28 та набережній Незалежності, 4А.

Також демонтують низку самовільно встановлених вивісок і табличок, за адресами:

вул. Українська, 41 («Аптека АНЦ»);

вул. Українська, 41 (АВС «Кантрі»);

просп. Свободи, 1 (Студія смаку);

просп. Свободи, 3 (М-Mobile);

просп. Свободи, 3 (Укрпошта відділення 88018);

просп. Свободи, 25 (Магазин «Andi одяг та взуття»);

просп. Свободи, 25 (Аналізи «Ескулаб»);

просп. Свободи, 25 (Магазин «Одяг 37 взуття»);

пл. Шандора Петефі, 12(«Аптека АНЦ»);

вул. Юрія Гойди, 10 («24 години банкомат»);

пл. Корятовича, 29 («Люксоптика»);

пл. Корятовича, 27 (Готель «Атлант»);

вул. Андрія Палая, 2А (М’ясо);

вул. Андрія Палая, 2А (АВС);

вул. Олександра Митрака – пл. Шандора Петефі, 47 («Їдальня на Петефі»);

вул. Івана Чендея, 33 («Світ паркету»).

Власники вивісок можуть самостійно їх демонтувати упродовж 10 днів з дня оприлюднення рішення виконкому. В іншому разі департамент міської інфраструктури Ужгородської міськради демонтує самовільно встановлені споруди силами комунальних служб міста.