Олександр Усенко є учасником команди ветеранів війни з адаптивних видів спорту CS Gladiator

В Ужгороді стався конфлікт між ветераном Олександром Усенком і працівниками місцевого центру комплектування та соцпідтримки. Останні звинуватили ветерана у купівлі інвалідності та вдарили по голові. За дії підопічних вибачився начальник Ужгородського РТЦК та СП.

Про інцидент 25 червня повідомив засновник команди ветеранів війни та осіб з інвалідністю з адаптивних видів спорту CS Gladiator Тарас Деяк.

«В Ужгороді працівники ТЦК Дмитро Хаджаєв та Даніель Ойшер принизили ветерана Олександра Усенка, особу з інвалідністю 2-ї групи, воїна, який пройшов війну, зараз працює у Ветеранському хабі Закарпаття і представляє нашу область в команді з адаптивних видів спорту. Його вдарили по голові і принижували словами: «де купив інвалідність?», – написав Тарас Деяк у фейсбуці, оприлюднивши фото причетних до конфлікту працівників центру комплектування.

Тарас Деяк оприлюднив фото причетних до конфлікту працівників ТЦК

На інцидент відреагували у Закарпатському обласному ТЦК та СП, зазначивши, що після конфлікту начальник Ужгородського РТЦК особисто зустрівся з Олександром Усенком і представниками ветеранської спільноти і вибачився за дії своїх підлеглих.

«Опісля зустрічі ветеран також звернувся з питанням щодо узгодження його медичних документів у системі ЗСУ при його звільненні з лав Державної прикордонної служби для зняття з військового обліку. Зі свого боку РТЦК та СП надасть усебічну підтримку, як і всім ветеранам, які до нас звертаються», – йдеться у повідомленні Закарпатського ОТЦК.

Натомість, Олександр Усенко повідомив, що на відміну від керівника ТЦК, самі причетні до приниження його честі та гідності не вибачилися. У Закарпатському ОТЦК зазначили, що ініціювали «службові заходи реагування» щодо військовослужбовців, які спровокували конфлікт з ветераном.

Додамо, що Олександр Усенко родом із Красногорівки Донецької області. До війни працював вчителем та на залізниці, а з початком російського вторгнення два роки служив поблизу Мар’їнки. У 2022 році отримав поранення, опинившись під завалами будівлі після влучання ворожого танка. Після дев’яти місяців лікування отримав інвалідність. Зараз є учасником команди ветеранів війни з адаптивних видів спорту CS Gladiator.