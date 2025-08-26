25 серпня люди в масках затримали Івана Белецького на вул. Сечені в Ужгороді

Іван Белецький заявив, що його звільнили з поліції через передачу відеодоказу приниження ветерана війни співробітниками Закарпатського ТЦК. За кілька днів після цього його затримали на вулиці та мобілізували на військову службу. Про це інформує «Суспільне». На інцидент уже відреагували у Закарпатському ТЦК.

У понеділок, 25 серпня, закарпатська співачка Мирослава Копинець розповіла «Суспільному», що стала очевидицею, як восьмеро людей затримали Івана Белецького на вул. Сечені в Ужгороді. Шестеро людей були у масках, вони також перешкоджали знімати затримання та намагались забрати у неї телефон.

Дружина Івана Белецького Ірина Пацкан підтвердила «Суспільному», що її чоловіка забрали до ТЦК. Експоліцейський пройшов ВЛК, його визнали придатним, хоча він, як каже дружина, нещодавно переніс операцію, у нього вилучили суглоб.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію. За даними ТЦК, Іван Белецький був у розшуку і не виконав обов’язок уточнення військово-облікових даних. ВЛК визнала Белецького придатним до служби, після чого його призначили до однієї з команд для проходження служби.

Напередодні, 22 серпня, Іван Белецький розповів, що його звільнили з поліції після того, як він допоміг ветерану у конфлікті з ТЦК – він передав інваліду війни відеодоказ, який спростував твердження працівників ТЦК про те, що той до них чіплявся.

Як розповідав ZAXID.NET, конфлікт між ветераном Олександром Усенком та працівниками ТЦК стався ще у червні 2025 року. Останні звинуватили ветерана у купівлі інвалідності та вдарили по голові. За дії підопічних вибачився начальник Ужгородського РТЦК та СП.

Олександр Усенко родом із Красногорівки Донецької області. До війни працював вчителем та на залізниці, а з початком російського вторгнення два роки служив поблизу Мар’їнки. У 2022 році отримав поранення, опинившись під завалами будівлі після влучання ворожого танка. Після дев’яти місяців лікування отримав інвалідність. Зараз є учасником команди ветеранів війни з адаптивних видів спорту CS Gladiator.