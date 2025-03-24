Програму реалізовуватиме Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву

В Ужгороді затвердили «Програму підготовки населення міста до національного спротиву на 2025-2026 роки». Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради 24 березня.

Як повідомили в пресслужбі мерії, мета програми – сформувати у жителів Ужгорода патріотичну свідомість та набути знання і практичні вміння, необхідні для захисту України. За 2 роки на реалізацію програми планують виділити 2 млн грн з бюджету міста.

За ці гроші куплять інтерактивний лазерний стрілецький тренажер (тир), комп’ютерний симулятор управління дронами, пневматичні гвинтівки та засоби індивідуального захисту. Також програма передбачає виготовлення поліграфічної продукції і відеороликів та оплату за перевезення учасників занять до полігонів та стрільбищ.

«Програму підготовки населення міста до національного спротиву на 2025-2026 роки» ще мають погодити депутати Ужгородської міської ради. Реалізовуватиме її Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву, який самостійно обиратиме постачальника товарів та послуг. Комунальну установу Закарпатської обласної ради очолює полковник ЗСУ Юрій Беляков.