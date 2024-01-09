Онлайн-казино працювало без ліцензії

Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність підпільного грального закладу в одному з готелів Ужгорода. Онлайн-казино працювало цілодобово без ліцензії.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 9 січня, приміщення готелю, в якому обладнали зал гральних автоматів, було замасковане та обладнане камерами відеоспостереження.

Під час обшуків вилучили 40 комп’ютерів, мобільні телефони, планшети, чорнові записи та готівку

«Зал ретельно замаскували та обладнали 14 камерами відеоспостереження. Заклад працював цілодобово, без жодних ліцензій, дозволів та сплати податків. За результатами обшуків співробітники Бюро виявили та вилучили 40 одиниць спеціалізованого комп’ютерного обладнання, мобільні телефони, планшети, чорнові записи, готівку тощо», – інформують у БЕБ.

За організацію або проведення азартних ігор без ліцензії відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.