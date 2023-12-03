На Закарпатті поліція ліквідувала підпільне казино у розважальному закладі
Іршавська поліція припинила діяльність підпільного казино, яке незаконно діяло у приміщенні відпочинкового закладу. Роботу грального закладу викрили під час того, як там перебували місцеві мешканці, повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.
Підпільне казино облаштували в одному з розважальних закладів відпочинку, розташованого у селі Перехрестя Берегівського району. Правоохоронці провели у приміщенні казино обшук та виявили українську та іноземну готівку.
Зокрема, під час обшуків поліцейські вилучили:
- понад 80 тис. грн;
- 2650 доларів США;
- 100 тис. угорських форинтів;
- 910 євро.
Правоохоронці також вилучили ігрову атрибутику – ігрове полотно, фішки та гральні карти.
За фактом незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203-2 Кримінального кодексу України.