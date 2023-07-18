Схему незаконної легалізації грошей викрили працівники БЕБ та СБУ

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн, йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У СБУ зазначили, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.