Директору одного з найбільших в Україні квіткових господарств повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомило в середу, 21 червня, Бюро економічної безпеки. В повідомленні відсутня назва підприємства, але LIGA.net повідомляє, що, ймовірно, йдеться про ТОВ «Камелія-Н», яке займається гуртовою торгівлею квітами. Рішення про арешт схожої суми на рахунках цього підприємства журналісти знайшли в Єдиному реєстрі судових рішень.

«Детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування до держбюджету майже 18 млн грн несплачених податків одним із товариств, яке має одне з найбільших в Україні і значне за обсягом у Європі квіткових господарств», – йдеться у повідомленні БЕБ.

У ньому зазначається, що під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало завдані державі збитки у повному обсязі. Матеріали справи наразі скеровано до суду.

За версією слідства, службові особи компанії в період з 1 січня 2021 року до 14 жовтня 2022 року ухилилися від сплати податків на загальну суму 17,73 млн грн, використовуючи реквізити «підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості» й фіктивні торговельні операції. У квітні 2023 року Шевченківський районний суд заарештував відповідну суму на рахунках компанії, а наприкінці травня Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

ТОВ «Камелія-Н» зареєстроване у Броварському районі Київської області. Його директоркою є Леся Калениченко.