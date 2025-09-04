На території спортцентру розмістили гуртожиток на 50 дітей та 10 тренерів

На території Ужгородського наукового ліцею відкрили мультифункціональний спортивний центр з гуртожитком для дітей і тренерів. Проєкт реалізували за гроші обласного бюджету та меценатів з України та Польщі.

Як повідомили у Закарпатській обласній раді 4 вересня, спортивний центр складається з великого футбольного поля з натуральним покриттям і автоматичним поливом, гімнастичним та універсальним спортивними майданчиками для гандболу, баскетболу і волейболу та зоною для пляжних видів спорту.

«Гуртожиток на 50 дітей та 10 тренерів зроблено за неповний рік. Поруч – у приміщеннях облаштовані сучасний басейн та спортивний майданчик», – зазначили в облраді.

За словами голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького, загальна вартість проєкту склала 48 млн грн. Для його втілення спрямували 13,8 млн грн з обласного бюджету, 4,7 млн грн виділило Люблінське воєводство, а решту – українські підприємства та організації.

«Вагомою стала підтримка меценатів та благодійників, зокрема ПАТ “Укрнафта”, термального курорту “Унгварський”, ТОВ “Д’ЮТІ ФРІ Трейдінг”, ГС “Українська асоціація футболу”, ТОВ “БФ Термінал”, ДП “Ламелла”, ТОВ “Френдлі Вінд Технолоджі”, Угорської екуменічної служби допомоги та чимало інших. Разом їм вдалося акумулювати 29,5 млн грн», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

Разом з керівництвом Закарпатської ОДА та облради спортивний центр в Ужгороді відкрили голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко та депутат Сеймику Люблінського воєводства Збігнєв Войцеховський.