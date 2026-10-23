Загоряння сталося під час посадки в японському аеропорту

У ніч на 22 жовтня в японському аеропорту Chubu Centrair загорівся український транспортний літак Ан-124-100 «Руслан» компанії «Антонов». Загоряння виникло під час посадки, його причини наразі невідомі, повідомив японський канал NHK.

Загоряння виникло на фюзеляжі у задній частині літака, який летів зі США. Зазначається, що пожежа виникла під час посадки «Руслана» в аеропорту Chubu Centrair у Токонаме, префектура Айчі.

На фото, і відео оприлюднених телеканалом, видно, що загоряння виникло поблизу шасі. Ступінь пошкодження літака залишається невідомим.

Через інцидент злітно-посадкову смугу закривали на 15 хвилин. На місце події виїхали пожежники та служби порятунку аеропорту.

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Міністерство земельних ресурсів, інфраструктури, транспорту та туризму розслідує деталі інциденту.

Зазначимо, Ан-124 «Руслан» є одним з найбільших серійно вироблених важких вантажних літаків у світі. Розмах його крил становить понад 73 м. Літак оснащений чотирма потужними турбовентиляторними двигунами Progress D-18T.

Нагадаємо, 4 червня в аеропорту німецького Лейпцига невідомий дрон із вибуховим пристроєм врізався в український вантажний Ан-124. Дрон вдарився в крило літака, проте не вибухнув. Згодом правоохоронці зʼясували, що удар припав на ділянку, де розташовані паливні баки, що може свідчити про цілеспрямований характер атаки. Згодом правоохоронці виявили ще один дрон з вибухівкою, який могли використати для атаки на Ан-124. В безпілотнику виявили ознаки, характерні для пристроїв російського ГРУ.

Німеччина заявила, що Росія відповідальна за гібридну атаку в аеропорті Лейпцига та закрила генконсульство у Бонні, а також «Русскій дом» у Берліні. На початку вересня правоохоронці ідентифікували основних підозрюваних у нападі на літак. В атаці підозрюють латвійця та росіянина білоруського походження.