В Європі через ураган «Фрідеріке» загинули 10 людей

Найбільше загиблих – у Німеччині

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 21:302740

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В Європі через ураган «Фрідеріке» загинули 10 людей
фото з відкритих джерел
Ураган «Фредеріка» повалив дерева та позривав дахи з будинків

Щонайменше десятеро осіб загинули у четвер, 18 січня, внаслідок сильного урагану «Фрідеріке», який продовжує лютувати у низці європейських країн.

Зокрема, шестеро людей загинули у Німеччині, ще двоє – у Нідерландах і по одній людині – у Бельгії та в Італії. Десятки осіб були травмовані. Найчастіше причиною нещасних випадків ставало падіння дерев та різних предметів з будинків, також сталися численні ДТП, повідомила «Німецька хвиля» з посиланням на агентство dpa.

Ураган також призвів до масштабних транспортних проблем у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Великобританії та Італії. У Нідерландах у другій половині четверга був повністю призупинений рух повітряного та залізничного транспорту. У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення. Ураган призвів до проблем у роботі низки німецьких аеропортів.

Крім того, у північній частині Великобританії та у Північній Ірландії через сильні снігопади паралізовані дороги, внаслідок чого десятки автомобілістів опинилися заблокованими на заметених снігом автошляхах. Також через сильні пориви вітру та падіння дерев в країні були пошкоджені лінії електропередач.

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