Поліцейські знайшли в закинутому колодязі біля одного із сіл Білгород-Дністровського району Одеської області тіла чотирьох молодих людей – жінки та трьох чоловіків.

Як пише поліція Одещини, тіла виявили неподалік одного із сіл Плахтіївської ОТГ. Поліцейські встановили їхні особи – усі вони місцеві жителі віком від 23 до 35 років.

Подробиці загибелі поліція не уточнює. На місці працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи, які з’ясовують усі обставини події.

Зазначимо, що Плахтіївська об’єднана територіальна громада розташована на півдні Одеської області, близько за 130 кілометрів від Одеси. До неї входять вісім сіл включно із Плахтіївкою – Благодатне, Ярославка, Великорибальське, Молдове, Надежда, Негрове та Пасічне.