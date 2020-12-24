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Нову очільницю Запорізької облради депутати обрали вночі

В Запоріжжі втретє за півтора тижня змінили голову обласної ради. Цього разу нею стала 35-річна Олена Жук від партії «Слуга народу». Першого голову облради депутати обрали 15 грудня, а 17 грудня його змінили.

«Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук», – повідомила прес-служба Запорізької облради.

Кандидатуру 35-річної Жук підтримали 46 депутатів. В облраді також наголосили, що жінка стала її головою вперше.

Нова голова на засіданні заявила, що, обравши її, «обрали розум, компроміс і конструктив». Вона додала, що планує працювати над бюджетом, запустити роботу ради і затвердити кошторис області до нового року.

Зазначимо, що 15 грудня у Запоріжжі депутати довгий час не могли обрати голову облради, бо частину з них не пропускали до сесійної зали невідомі, які представились ветеранами війни на Донбасі. Проте кандидат від «Слуги народу» Віталій Боговін повідомив, що за нього проголосувала більшість.

Згодом кілька депутатів Запорізької облради вийшли з партії «Слуга народу».

17 грудня голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового. Тоді ним став Віталій Толочек, який раніше вийшов зі «Слуги народу».