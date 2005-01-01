В Запоріжжі затримали дезертира ЗСУ, який готувався перейти на бік Росії

Служба безпеки України затримала в Запоріжжі військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин ЗСУ, який планував перейти на бік окупаційних сил РФ, повідомив її прес-центр в середу, 17 січня. При цьому коли саме відбулося затримання у повідомленні не вказано.

«Наприкінці квітня 2017 року, піддавшись проросійській пропаганді про нібито “кращі” перспективи служби в лавах Збройних сил РФ, український військовий самовільно залишив розташування свого підрозділу. Оперативники спецслужби затримали дезертира в обласному центрі в одній з квартир, де він переховувався», – повідомили в СБУ.

Під час обшуку у зловмисника вилучили пістолети Макарова і Форт, майже чотири тисячі набоїв різного калібру, а також підроблені печатки Міністерства оборони України, МВС і одного з райвійськкоматів Запоріжжя.

«За допомогою фальшивих печаток зловмисник планував виготовити нові документи, щоб приховати факт своєї участі в антитерористичній операції на боці української армії», – додали у спецслужбі.

Як повідомляв ZAXID.NET, в Івано-Франківській області військовий-контрактник отримав три роки в'язниці за самовільне залишення військової частини.