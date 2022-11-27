В житлові будинки Херсона почали подавати електроенергію. Це сталося лише за день після того, як струм з’явився на об’єктах критичної інфраструктури.

«Наше світло не згасне ніколи. Херсон, Україна, електроенергію повернули у домівки», – повідомив увечері в неділю, 27 листопада, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, станом на 17:47 неділі електропостачання відновили для 17% побутових споживачів. На той час зі світлом частково були:

Таврійський мікрорайон;

Північний мікрорайон;

Шуменський мікрорайон;

мікрорайон Житлоселище;

домівки в районі залізничного вокзалу.

«Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати», – запевнив він.

Херсон перебував без світла з 6 листопада. 26 листопада в місті подали електропостачання до об’єктів критичної інфраструктури. Тоді ж енергетики повідомляли, що на відновлення електропостачання житлових будинків знадобиться кілька днів.

Від початку березня і до 11 листопада Херсон перебував під російською окупацією.