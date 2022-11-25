На визволених територіях Херсонщини рятувальники знешкодили вже понад 5 тис. вибухонебезпечних предметів

Після виступу з Херсона російські окупаційні війська залишали замінованими навіть дитячі іграшки. Про це заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов, пише «Укрінформ».

«Наразі основний упор іде на розмінування. Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти (про виявлені боєприпаси, – ред.) – у дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо», – розповів він.

Смірнов зазначив, що на визволених територіях Херсонщини рятувальники знешкодили вже понад 5 тис. вибухонебезпечних предметів.

Раніше очільник Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що за 9 місяців під час розмінування сапери оглянули більше 14,8 тис. га території, вилучивши майже 147 тис. боєприпасів та понад 4,4 тонни вибухових речовин. Вибухотехніки знищили 48 тис. вибухонебезпечних предметів, пише LB.ua.

Нагадаємо, що перед втечею росіяни замінували будівлю поліції Херсонщини, а тому українським саперам її довелось підірвати.