Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав

Російські окупаційні війська перед втечею замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області, нашим вибухотехнікам довелось її підірвати. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння. Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо», – написав він у Facebook і продемонстрував відповідне відео.

За словами Клименка, поліцейські сапери з початку деокупації українські сапери обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини і вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Головний поліцейський України вкотре закликав мешканців щойно звільнених територій не поспішати з поверненням додому.

Як інформував ZAXID.NET, під час розмінування Херсонщини загинув керівник вибухотехніків,

42-річний Олександр Козюра.