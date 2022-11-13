Втікаючи росіяни замінували велику частину території Херсонщини

Автомобіль із працівниками «Укрзалізниці» підірвався на міні на деокупованій частині Херсонської області. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

За його словами, внаслідок інциденту шестеро людей постраждали.

«Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль зі спеціалістами «Укрзалізниці», перебуваючи на сільській дорозі, разом із шістьма фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі», – сказав він, пише NV.ua.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що на Херсонщині під час розмінування підірвався один сапер, ще четверо отримали поранення.

Голова держави також закликав людей бути обережними та повідомляти рятувальників про всі небезпечні предмети, пише «Суспільне».

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