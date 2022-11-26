Херсон у темряві, 14 листопада 2022

У звільненому від російських загарбників Херсоні частково відновили електропостачання. Поки що струм з’явився лише на критично важливих об’єктах, повідомив у суботу, 26 листопада, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Подали електрику в Херсон. Першочергово подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, світло, а разом з ним вода й опалення зникли в Херсоні 6 листопада. 9 листопада російське командування повідомило про відступ з Херсона, а 11 листопада туди увійшла українська армія.

В «Укренерго» заявили, що загарбники перед відступом знищили об’єкт, який живив електроенергією правобережну Херсонщину.